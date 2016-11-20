Ердоган заявив, що розчарувався в ЄС і вже знайшов альтернативу

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснив черговий виверт у зовнішній політиці своєї держави і розкритикував Європейський Союз, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації «Інформаційного спротиву».Так, сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, Ердоган заявив, що Європейський Союз – це не єдина структура, у яку Туреччина могла б інтегруватись. За словами політика, достойною альтернативою ЄС є ШОС (Шанхайська організація співпраці). Так, на думку Ердогана, «Туреччина має заспокоїтись» і не прагнути вступити до ЄС «за будь-яку ціну». Турецький президент зауважив, що він уже домовився про співпрацю з лідерами держав-членів ШОС – главою Російської Федерації Володимиром Путіним та його казахстанським колегою Нурсултаном Назарбаєвим.Нагадаємо, до Шанхайської організації співпраці належать наразі шість держав – Російська Федерація, Китайська народна республіка, Казахстан, Таджикистан, Киргизія та Узбекистан. У 2013 році Туреччина отримала у цій організації статус «партнера по діалогу». Ймовірно, раптовий інтерес до ШОС у Анкарі з’явився з огляду на зростання напруженості у стосунках з Європейським Союзом, який не надає Туреччині обіцяний безвізовий режим.