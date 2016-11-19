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У Женеві пояснили скандальне конвоювання російських літаків

У Женеві пояснили скандальне конвоювання російських літаків
Представники уряду Швейцарії дали свої офіційні коментарі на ноту протесту, заявлену їм російським зовнішньополітичним відомством з приводу вчорашнього гучного інциденту - конвоювання літака з кремлівськими високопосадовцями, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Ленту.ру».

Так, сьогодні, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, речники оборонного відомства Швейцарії пояснили, що винищувачі, які супроводжували політ російського урядового літака, здійснювали рутинну перевірку. За словами швейцарських військових, вони щороку здійснюють до чотирьох сотень таких конвоювань. У Женеві наголосили, що такі дії можна порівняти з перевіркою документів поліцією у водія автомобіля – варто просто переконатись, що автівку не викрадено. Чи вдовольнять такі пояснення швейцарців дипломатичних представників у Москві – наразі невідомо.

Нагадаємо, днем раніше російський урядовий літак, що перевозив представників російського зовнішньополітичного відомства до Ліми на саміт Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва, сім хвилин супроводжували три винищувачі збройних сил Швейцарії. З приводу цього російські дипломати передали до Женеви ноту протесту.
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