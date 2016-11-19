Российское МИД крайне возмущено поведением швейцарских истребителей

Информационное агентство Reuters пишет, что Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало объяснений от швейцарского правительства в связи с инцидентом, произошедшим в небе над Швейцарией – несколько истребителей слишком близко приблизились к российскому правительственному авиалайнеру, следовавшему в Перу, и сопровождали его некоторое время – об этом передает replyua.net.
Правительственный авиалайнер России, на борту которого находились члены российской делегации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и сопровождающие их журналисты, пролетал над Швейцарией, когда к нему внезапно приблизились три швейцарских истребителя-бомбардировщика McDonnel Douglas F/A-18. Они сопровождали российское воздушное судно некоторое время.
Российское МИД заявило: «Мы выражаем свое удивление в связи с инцидентом, произошедшим в небе над Конфедерацией, участником которого стало российской правительство. Мы требуем от правительства Швейцарии объяснений». Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин планировал посетить саммит АТЭС, который проходит в Лиме в текущие выходные. Вероятно, он находился на борту авиалайнера, ставшего участником инцидента.
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