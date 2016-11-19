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Світовий прокажений: росіяни обурені тим, що їх урядовців конвоювали швейцарські винищувачі

Світовий прокажений: росіяни обурені тим, що їх урядовців конвоювали швейцарські винищувачі
Доволі показовий інцидент стався вчора, вісімнадцятого листопада 2016 року, у повітряному просторі Швейцарії, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації ресурсу Joinfo.ua.

Так, офіційна делегація російських високопосадовців прямувала урядовим літаком «Россия» на саміт АТЕС до перуанської столиці Ліми, коли у небі над Швейцарією поблизу них з’явились неочікувані супутники. Три винищувачі збройних сил Швейцарії супроводжували російський літак аж поки він не покинув повітряний простір держави. Росіяни скаржаться, що літаки підходили настільки близько, що з ілюмінатора можна було роздивитись не лише емблему швейцарських військ та бортовий номер, а навіть і обличчя пілота.

Наступного ж дня російське зовнішньополітичне відомство надіслало до Швейцарії ноту протесту, заявивши, що офіційна Москва глибоко обурена інцидентом. За словами російських дипломатів, вони не розуміють з яких підстав було встановлено конвоювання, адже йдеться про офіційний представницький борт і дозвіл на переліт було отримано заздалегідь. У Женеві поки що ніяк не коментують ні саму подію, ні заяву російського Міністерства закордонних справ. Нагадаємо, кількома тижнями раніше Велика Британія конвоювала російську авіаносну групу на чолі з «Адміралом Кузнецовим», коли кораблі проходили поблизу її територіальних вод.
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