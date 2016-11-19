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Еще одна страна ЕС задумалась о «свободном полете»

Еще одна страна ЕС задумалась о «свободном полете»
Греция уже давно создает одни хлопоты Европейскому Союзу и, если бы не конфликт в Сирии и наплыв мигрантов, оставалась бы и дальше головной болью ЕС. Но сейчас действия властей Греции вызвали опять негодование со стороны европейских союзников, вопреки позиции большинства стран-членов ЕС, Греция любезно приняла российский эсминец, который остановился в греческом порту, следуя к берегам Сирии.

Как сообщает издание Тime, ни одна страна ЕС не высказала своего возражение по поводу поступка Греции, смолчал об этом и президент США Барак Обама, встречаясь с лидерами ЕС в Берлине. Издание отмечает, что после победы в США Дональда Трампа Евросоюз пребывает до сих пор в замешательстве и уже не имеет былого влияния на такие страны, как Греция, власти которой не один год подряд, вопреки внешней политики ЕС, подыгрывают России. По правилам ЕС, каждое государство может наложить вето на то или иное решение ЕС, не исключено, что Греция выступит против продолжения антироссийских санкций, которые переголосовывают каждые 6 месяцев.

Издание подчеркивает, что Путин получил надежного союзника в лице Греции, которая вскоре может попрощаться с членством в ЕС. Журналисты не исключает, что следующими могут стать Италия, Венгрия, Словакия и Кипр.
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