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Неприятный сюрприз от Польши: подано 1600 исков по реституции в Украине

Неприятный сюрприз от Польши: подано 1600 исков по реституции в Украине
Польские граждане решили не упускать возможности воспользоваться правом на реституцию. Как сообщает replyua.net, для подачи в судебные инстанции Тернополя и Луцка уже готовы два иска от наследников владельцев тех польских имений, которые сейчас находятся на украинской территории. Кроме того, по информации польского издания Prawica, еще два иска планируется подать на имущество в городах Киев и Харьков.

Детали подачи исков в интервью журналистам рассказал возглавляющий Товарищество кресовяков (поляков, которые когда-то проживали на Западной Украине) Конрад Ренкас. Он отметил, что истцы предъявляют разные требования: кто-то заинтересован в получении компенсации за использованное имущество, некоторые требуют, чтобы им выплатили убытки от неполученного дохода в связи с конфискацией средств производства. Наконец, есть и такие, кому просто хочется возвращения своей вотчины.

В общей сложности, представители организации Конрада Ренкаса на протяжении одного года приготовили материалы, которых хватит на 1600 исков по реституции. В перечне объектов жилья, о претензиях на которые заявили поляки, есть и медный рудник в Харьковской области. Согласно оценкам экспертов, он может стоить полтора миллиона долларов.
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