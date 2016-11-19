В Польше прошло повторное захоронение тел Качиньского и его супруги

Власти Польши добились эксгумации тел высокопоставленных лиц, чтобы расследовать причину авиакатастрофы под Смоленском, и вчера, 18 ноября, тела Леха Качиньского и его супруги были захоронены повторно, передает replyua.net со ссылкой на польские источники.
Церемония проходила в Кракове, возле кафедрального собора Святых Вацлава и Станислава. На церемонии повторного захоронения присутствовали всего 50 человек – в основном, родственники и знакомые покойных. Также в церемонии участвовали Анджей Дуда, нынешний президент Польши, Ярослав Качиньский, брат-близнец Леха Качиньского и лидер партии «Право и справедливость», Беату Шидло, польский премьер-министр. Авиакатастрофа под Смоленском произошла шесть с половиной лет назад. На борту лайнера находились президент Польши вместе с супругой Марией, а также другие высокопоставленные лица Польши.
В авиакатастрофе никто не выжил. Польские власти считают, что Россия причастна к падению лайнера, и именно для расследования причин катастрофы тело Качиньского было эксгумировано. Предварительная версия следствия – на лайнер с президентом на борту было совершено покушение.
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