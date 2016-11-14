В Норвегии иммиграция дает 80% прироста населения

Как передает replyua.net со ссылкой на ABC Nyheter, Центральное статистическое агентство Норвегии обнародовало данные о социальной миграции и приросте населения. Оказалось, что в начале текущего года в стране было 698 550 иммигрантов, от которых в Норвегии родилось 149 657 детей.
Фактически, эти цифры говорят о том, что иммигранты составляют 16,4% населения Норвегии, обеспечивая тем самым небывалый прирост населения за последние десять лет – 120%. Если эта тенденция сохранится, в 2060 году количество иммигрантов достигнет 33% процентов населения страны. При этом рост числа прибывших в страну мигрантов из разных стран составил почти 462 тыс. человек, в то время как число норвежцев за этот период увеличилось лишь на 32 тыс. человек. В последние пять лет количество иммигрантов стало расти огромными темпами, - заявили в агентстве.
Таким образом, за последние десять лет, прирост населения Норвегии на 5% состоит из коренных норвежцев, и на 80% - из иностранцев, остальное население – плоды смешанных браков или усыновления. При этом лишь половина иммигрантов, приезжающих в Норвегию, - европейцы, 28% - выходцы из Азии, 12% - из Африки. Если тенденция будет такой же вплоть до 2100 года, то через сто лет половина населения страны будет состоять из иммигрантов и их детей.
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