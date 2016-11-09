Олланд неоднозначно отреагировал на победу Трампа

Президент Франции поздравил Дональда Трампа с победой на выборах «как и положено главам государств», однако подчеркнул, что эта победа открывает дверь в неопределенность. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, Франсуа Олланд произнес сегодня очень короткую и сухую речь, причем он даже не обратился к Трампу напрямую.
«Я поздравляю его, поскольку это естественно для двух президентов демократических государств. Однако эти выборы в Соединенных Штатах открывают новый период неопределенности», заявил французский президент. Кроме того, по словам Олланда, Франция будет очень откровенно вести переговоры по международным вопросам с новой Администрацией США. «Победа республиканца Трампа показала, что нам необходимо сохранить единство Европы», отметил Олланд. Напомним, что Трамп получил необходимые 270 голосов выборщиков и стал новым президентом США.
Однако в мировых СМИ уже появилась информация о том, что Клинтон заручилась поддержкой большинства избирателей. Если эти данные подтвердятся, Трамп станет четвертым президентом в истории США, победившим на выборах только благодаря голосам выборщиков.
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