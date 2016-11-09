валюта
СпецтемаДосрочное голосование в США: известен победитель

Олланд неоднозначно отреагировал на победу Трампа

Олланд неоднозначно отреагировал на победу Трампа
Президент Франции поздравил Дональда Трампа с победой на выборах «как и положено главам государств», однако подчеркнул, что эта победа открывает дверь в неопределенность. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, Франсуа Олланд произнес сегодня очень короткую и сухую речь, причем он даже не обратился к Трампу напрямую.

«Я поздравляю его, поскольку это естественно для двух президентов демократических государств. Однако эти выборы в Соединенных Штатах открывают новый период неопределенности», заявил французский президент. Кроме того, по словам Олланда, Франция будет очень откровенно вести переговоры по международным вопросам с новой Администрацией США. «Победа республиканца Трампа показала, что нам необходимо сохранить единство Европы», отметил Олланд. Напомним, что Трамп получил необходимые 270 голосов выборщиков и стал новым президентом США.

Однако в мировых СМИ уже появилась информация о том, что Клинтон заручилась поддержкой большинства избирателей. Если эти данные подтвердятся, Трамп станет четвертым президентом в истории США, победившим на выборах только благодаря голосам выборщиков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 ноя 2016
25095

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив

09 ноя 2016
12902

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,


Свежие новости

Аваков в экстренном порядке удалил пост о Трампе

Олланд неоднозначно отреагировал на победу Трампа

Трамп стал четвертым президентом США, за которого не проголосовали избиратели

Журналистка объяснила, как Трампу удалось победить на выборах

В Закарпатье предупредили о резком повышении уровня воды в реках

Кремль плекає надії, що Трамп скасує санкції проти Росії

Министр из Германии: мир сойдет с ума после этих выборов

МЗС назвало ключові аспекти успішних стосунків США та України

Новому президенту США придется решать сложные задачи – Solomon Mann

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Той, хто отримує субсидію, борги платити не буде - Гройсман

Штайнмайер: теперь нужно ждать массу неожиданностей

У Порошенко рассказали о готовности к сотрудничеству с Трампом

В США начались массовые беспорядки из-за победы Трампа

Уряд піднімає ціни на алкогольні вироби

Манн рассказал, какие из предвыборных обещаний выполнит Трамп

Новини з зони АТО за минулу добу (08.11.16)

Чалый: Украина только выиграет от победы Трампа

Экспорт украинского мяса вырос на 50 процентов

МЗС РФ перевело стрілки на Порошенка щодо "присвоєння історії"

 Новости за день