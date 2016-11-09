Министр из Германии: мир сойдет с ума после этих выборов

Весь мир станет еще более сумасшедшим после того, как Дональд Трамп займет кресло президента Соединенных Штатов. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Хайко Маас, министр юстиции Германии.
По его словам, после победы Трампа мир не закончится, но будет еще более сумасшедшим. «Избрание Дональда Трампа на пост главы Соединенных Штатов будет еще одним горьким предупреждением для всех. И теперь нам придется более решительно бороться с некоторыми факторами, которые в итоге могут привести к изоляции, ненависти и страху», написал министр юстиции. Напомним, что с похожим заявлением ранее выступил еще один немецкий политик – глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил о том, что теперь в Германии никто не сможет спрогнозировать дальнейший внешнеполитический курс Соединенных Штатов.
По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь политика США может стать непредсказуемой и нужно готовиться к различным неожиданностям. Напомним, что Дональду Трампу большинство голосов отдали выборщики, однако обычные избиратели проголосовали «поровну» - у Трампа и Клинтон примерно одинаковое количество голосов избирателей.
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