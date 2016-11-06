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Підготовка замаху на прем’єра Чорногорії росіянами: оприлюднено скандальні подробиці

Підготовка замаху на прем’єра Чорногорії росіянами: оприлюднено скандальні подробиці
Чорногорський прокурор Мілівой Катніч дав попередні коментарі щодо результатів розслідування підготовки замаху на очільника уряду держави Мило Джукановича, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації видання «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, шостого листопада 2016 року, прокуратура Чорногорії оприлюднила попередні результати розслідування. Вони свідчать про те, що група російських націоналістів готувала державний переворот. Їх план передбачав убивство прем’єр-міністра, повалення чинного уряду і встановлення влади опозиційних сил. Підготовка до терористичної операції велась на території трьох держав – Російської Федерації, Сербії та власне Чорногорії.

Нагадаємо кількома тижнями раніше в Чорногорії та Сербії було проведено низку арештів місцевих мешканців та громадян Росії, які готували теракти, у результаті яких прозахідний уряд Чорногорії мав бути повалений, а влада у державі мала перейти до проросійської опозиції. Наприклад, поблизу резиденції прем’єра було знайдено сховок зі зброєю, з якої мало бути здійснено його вбивство. Як повідомлялось, терористи розраховували на підтримку Сербії, яка традиційно демонструє прокремлівську позицію, проте очільник сербського уряду здійснив їх публічне викриття.

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