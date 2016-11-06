Россия планировала убить премьер-министра Черногории

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, прокуратура Черногории заявила сегодня о ведении расследования против группы «российских националистов», задержанных на границе с Сербией сербкой полицией. По словам Генерального прокурора Черногории, целью этих людей было убийство премьер-министра страны.
По мнению прокуратуры Черногории, убийство политика должно было помочь прийти к власти оппозиционным силам. Как сообщалось ранее, накануне парламентских выборов в Черногории, которые состоялись 19 октября, полиция Сербии арестовала двадцать граждан РФ, которые планировали вооруженные нападения на правительственные учреждения в Черногории. Вначале правоохранительные органы полагали, что «российские националисты» намеревались сорвать выборы, однако в процессе следствия было установлено, что их целью могло быть убийство премьер-министра.
Оппозиционные силы Черногории обвинили в связи с этим Джукановича в использовании спецслужб для «продления его господства над Черногорией до четверти века». Перед выборами Джуканович заявил, что оппозиционные силы Черногории финансируются Россией с целью сорвать вхождение Черногории в НАТО.
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