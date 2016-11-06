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Президент Болгарии: с помощью кибератак РФ пытается разобщить Европу

Президент Болгарии: с помощью кибератак РФ пытается разобщить Европу
Росен Плевнелиев, глава Болгарской республики, заявил о том, что Россия любыми способами пытается разобщить Европу и ослабить ее, в том числе и с помощью хакерских атак.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, глава Болгарии рассказал, что РФ создает в европейских странах различные движения и популистские партии, также совершает кибератаки, ведет пропаганду, и все это направлено на дестабилизацию Европы. Президент не исключил, что и Болгария могла стать жертвой кибератаки со стороны российских хакеров. Осень прошлого года кибератака была совершена на Центральную избирательную комиссию, когда проводились местные выборы и референдум. Кибератака была устроена в южно-восточных регионах Европы с целью внести путаницу в результаты голосования.

Глава Болгарии считает, что эту атаку совершили хакеры, которых обвиняют в взломе сайта Демократической партии Соединенных Штатов во время предвыборной кампании. Напомним, что сегодня в Болгарии проходят президентские выборы, а выборы в США состоятся ровно через два дня – 8 числа.

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