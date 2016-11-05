Переграв? Польща розмістить батальйон НАТО в 70 кілометрах від Калінінградської області

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Агресивна політика Кремля щодо своїх сусідів змісила останніх вживати заходів самозахисту, у тому числі – із залученням сил Північноатлантичного альянсу, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації видання «Росбалт».Так, ЗМІ повідомляють, що вже через два місці, у січні 2017 року, до Польщі буде перебазовано особовий склад та озброєння Бронетанкової бригади бойової групи. Спочатку їх розмістять на заході держави, поблизу містечок Дравско-Поморське та Жагань. Відтак підрозділи групи буде розсіяно територією Польщі. Вже в квітні 2017 року батальйон Північноатлантичного альянсу, яким опікуються Сполучені Штати, буде розміщено на полігоні в Ожиші, який знаходиться за сімдесят кілометрів від кордону з російським ексклавом – Калінінградською областю. Крім того, з березня 2017 року Польща прийматиме на своїй території Бойову авіабригаду, оснащену гелікоптерами.Нагадуємо, що укріплення східного кордону НАТО відбувається у рамках програми зміцнення передової присутності (Enhanced Forward Presence), яка передбачає базування у низці країн, що межують з РФ (Естонія, Латвія, Литва, Польща) багатонаціональних батальйонів та сил швидкого реагування.