Призванные на срочную службу немцы оказались джихадистами

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, немецкое правительство столкнулось с новой проблемой – в результате призыва на срочную службу в Бундесвер в ряды немецкой армии попали двадцать исламистов, что выяснилось уже позднее. В связи с этим спецслужбы Германии приняли решение проводить специальную проверку всех новобранцев Бундесвера.
Военная служба контрразведки Германии подчеркнула, что ей удалось установить причастность к деятельности террористических исламистских организаций двадцати новобранцев, а еще шестьдесят подозреваются в этом преступлении, в связи с чем, пройдут специальную проверку. Кроме того, правительство Германии вынуждено было разработать специальный закон и подать его на утверждение парламента, в соответствии с которым абсолютно все военнослужащие ФРГ должны пройти проверку на предмет связей с джихадистами или экстремистской деятельности. Если закон примут, то проверки начнутся с июля 2017 года. Закон также предусматривает проведение аналогичных проверок в отношении всех новобранцев немецкой армии, которые должны воспрепятствовать внедрению джихадистов Исламского государства в ряды Бундесвера.
Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter