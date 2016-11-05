валюта
СпецтемаКінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Призванные на срочную службу немцы оказались джихадистами

Призванные на срочную службу немцы оказались джихадистами
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, немецкое правительство столкнулось с новой проблемой – в результате призыва на срочную службу в Бундесвер в ряды немецкой армии попали двадцать исламистов, что выяснилось уже позднее. В связи с этим спецслужбы Германии приняли решение проводить специальную проверку всех новобранцев Бундесвера.

Военная служба контрразведки Германии подчеркнула, что ей удалось установить причастность к деятельности террористических исламистских организаций двадцати новобранцев, а еще шестьдесят подозреваются в этом преступлении, в связи с чем, пройдут специальную проверку. Кроме того, правительство Германии вынуждено было разработать специальный закон и подать его на утверждение парламента, в соответствии с которым абсолютно все военнослужащие ФРГ должны пройти проверку на предмет связей с джихадистами или экстремистской деятельности. Если закон примут, то проверки начнутся с июля 2017 года. Закон также предусматривает проведение аналогичных проверок в отношении всех новобранцев немецкой армии, которые должны воспрепятствовать внедрению джихадистов Исламского государства в ряды Бундесвера.

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
12350

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

У мережі нарешті з’явились фото, на який зображено трюм (ангар) відомого на весь світ єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнецов». Блогер Олександр Коваленко не зміг залишитись осторонь такої


Свежие новости

Призванные на срочную службу немцы оказались джихадистами

Нові «перли» від Захарової: поради для США щодо передвиборної кампанії

Що думають в соцмережах про пам’ятник Володимиру Великому в Москві?

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева

Підозри по "чорній бухгалтерії ПР" повернули до НАБУ на доопрацювання

Ситник запрошує НАЗК до НАБУ для роботи над е-деклараціями

Статистика злочинів у "ДНР" за 2016 рік - поліція

Тепер у Райніна буде дві справи

В Румынии произошло крупнейшее ДТП – десятки пострадавших

В НАБУ решили проверить некоторые декларации

Луценко чекає можливості притягнути Новинського до відповідальності

На Чернобыльской АЭС устанавливают вторую арку

Кого насправді переслідують у Криму - Amnesty International

6 ноября синоптики обещают +15 градусов в Украине

В России собрались решать экологические проблемы Крыма

На Київщині зафіксували випадки загибелі свиней через африканську чуму

Терористи "ЛНР" кажуть, що затримали представників підпілля "Азов"

«Эксперт: Путин подумал – русские не хуже украинцев и установил памятник князю Владимиру

В Киеве прикрыт нелегальный цех по производству пива

Питт отказался принимать условия Джоли

 Новости за день