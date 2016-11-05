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Германия снова предоставила Украине финансовую помощь

Германия снова предоставила Украине финансовую помощь
Максим Нефедов, заместитель министра торговли и экономического развития, сообщает на своей странице в Фейсбуке о том, что Германия предоставит Украине финансовую помощь в размере 72 миллионов евро, информирует replyua.net.

По словам Нефедова, соответствующие документы были им подписаны в Берлине в эту пятницу после двухдневных переговоров с немецким Министерством развития и экономического сотрудничества. «Результатом переговоров стало подписание документа, который предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 72 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на реализацию программ по региональному развитию, по устойчивому экономическому развитию, а также на предоставление помощи внутренне перемещенным гражданам», написал у себя в Фейсбуке заместитель министра.

Елена Трегуб, глава департамента координации программ МЭРТ, также принимала участие в переговорах и отметила, что сейчас общая сумма средств, которые Германия выделила Украине безвозмездно, уже достигла 325 миллионов евро. Ранее Германия выделяла средства на разминирование территорий на востоке Украины.

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