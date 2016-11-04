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Из-за России США направляют в Европу 6 тысяч военных

Из-за России США направляют в Европу 6 тысяч военных
Соединенные Штаты направляют в Европу около шести тысяч солдат в рамках программы Atlantic Resolve. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, власти США решили направить в европейские страны дополнительный военный контингент, чтобы «сдерживать российскую агрессию».

Операция НАТО «Атлантическая решимость» теперь получит дополнительную поддержку от США, и эта операция позиционируется командующими, как ответ на «существующую агрессию со стороны России». Нужно отметить, что американские военные подразделения будут дислоцироваться в четырех европейских государствах, которые наиболее близко расположены к РФ –Литве, Польше, Латвии и Эстонии, а также в Германии. В подразделения, которые США перебросят в Европу, входят бригада боевой авиации и бронетанковая бригада, и в общей сложности в них насчитывается порядка 5,7 тысяч военнослужащих.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о том, что ради предотвращения возможного военного противостояния в страны Восточной Европы будут переброшены дополнительные силы НАТО. Речь идет о прибалтийских государствах и о Польше.

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