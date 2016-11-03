Новые подземные толчки в Италии, - ученые прогнозируют дальнейшие землетрясения

В ночь на четверг в Италии были зарегистрированы новые подземные толчки, информирует replyua.net со ссылкой на сотрудников Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Сотрудники центра сообщили, что эпицентр землетрясения был зафиксирован примерно в 50 километрах восточнее Перуджи и в 134 километрах севернее итальянской столицы.
Магнитуда подземных толчков составила 4,8 баллов. Отголоски землетрясения были зафиксированы в Перудже, который «трясло» всего несколько дней назад – 26 октября. В тот день этот итальянский город сильно пострадал от землетрясения. Также 26 октября большие разрушения были зафиксированы в регионе Марке, провинции Мачерата. Отголоски толчков ощутили все жители Италии. Нужно отметить, что еще вчера исследователи заявили о том, что Италию ждет череда новых, еще более мощных землетрясений.
Напомним, что первые подземные толчки в центре страны начались в конце августа, и тогда во время землетрясения погибли почти триста человек, в том числе и иностранцы. По словам сейсмологов, за всю современную историю в Италии еще ни разу не фиксировали такое количество землетрясений за такой короткий промежуток времени.
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