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Самолет австрийской авиакомпании совершил самый короткий рейс в мире

Самолет австрийской авиакомпании совершил самый короткий рейс в мире
Самый короткий международный рейс в истории авиации был совершен самолетом австрийской компании People's Viennaline, передает replyua.net со ссылкой на The Local.

Уникальность этого авиарейса заключается в том, что сам полет длится всего восемь минут, а на взлет и приземление у лайнера уходит еще двенадцать минут. В авиакомпании рассказали, что маршрут пролегает над Боденским озером и соединяет Фридрихсхафен в Германии и Санкт-Галлен-Альтенрхайн в Швейцарии. Общее расстояние между этими населенными пунктами, расположенными в двух государствах, не превышает двадцати километров, однако билет в один конец стоит очень дорого – около сорока евро. Этот рейс запустили только с одной целью – дело в том, что многим пассажирам нужно добираться до другого аэропорта из Фридрихсхафена – до аэропорта в Кельн-Бонне.

Высокая цена билета обусловлена большими расходами топлива, однако эксперты уже заговорили о том, что такой маршрут очень невыгоден авиакомпании, ведь добраться другим видом транспорта будет намного дешевле, а дорога займет также всего несколько минут.

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