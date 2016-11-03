Самолет австрийской авиакомпании совершил самый короткий рейс в мире

Самый короткий международный рейс в истории авиации был совершен самолетом австрийской компании People's Viennaline, передает replyua.net со ссылкой на The Local.
Уникальность этого авиарейса заключается в том, что сам полет длится всего восемь минут, а на взлет и приземление у лайнера уходит еще двенадцать минут. В авиакомпании рассказали, что маршрут пролегает над Боденским озером и соединяет Фридрихсхафен в Германии и Санкт-Галлен-Альтенрхайн в Швейцарии. Общее расстояние между этими населенными пунктами, расположенными в двух государствах, не превышает двадцати километров, однако билет в один конец стоит очень дорого – около сорока евро. Этот рейс запустили только с одной целью – дело в том, что многим пассажирам нужно добираться до другого аэропорта из Фридрихсхафена – до аэропорта в Кельн-Бонне.
Высокая цена билета обусловлена большими расходами топлива, однако эксперты уже заговорили о том, что такой маршрут очень невыгоден авиакомпании, ведь добраться другим видом транспорта будет намного дешевле, а дорога займет также всего несколько минут.
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