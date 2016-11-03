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Саркози увеличил свои нападки на Жюппе, - Reuters

Саркози увеличил свои нападки на Жюппе, - Reuters
Информационное агентство Reuters сообщает, что президентская гонка во Франции, участие в которой принимают семь кандидатов, ожесточается за счет попытки Николя Саркози добиться дисквалификации своего однопартийца Алена Жюппе – об этом передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, на предстоящих выборах президента Франции свои кандидатуры выдвинули сразу два члена французской консервативной политической партии «Les Republicains»: Ален Жюппе, бывший премьер-министр Франци и Николя Саркози, экс-президент Франции. Выборы состоятся весной 2017 года и баллотироваться от консервативной партии сможет только один кандидат, определенный в ходе праймериз, который пройдут этой осенью.

Саркози существенно отстает в рейтинге от своего соперника по партии, поэтому сегодня предпринял попытку его дисквалификации. Он заявил, что «Жюппе имеет подозрительные контакты с центристом Франсуа Байру, которые могут мешать ему проведению объективной и независимой политики». «Я не хочу, чтобы следующее правительство стало заложником Байру», - сказал он, выступая на радио «France Info». Как известно, на выборах 2012 года Байру отдал свой голос за Франсуа Олланда, не поддержав при этом Саркози.

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