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ИГИЛ в Германии финансируют чеченцы, - Deutsche Welle

ИГИЛ в Германии финансируют чеченцы, - Deutsche Welle
Информационное агентство Deutsche Welle сообщает, сегодня сразу в трех землях Германии была проведена специальная операция по задержанию шестнадцати граждан Российской Федерации, выходцев из Чечни. Эти люди ранее обратились к немецким властям с заявлением о предоставлении политического убежища, однако позднее было принято решение об их задержании, поскольку возникли подозрения об их связях с ИГИЛ – об этом передает replyua.net.

DW пишет, что в операции по задержанию чеченской банды принимали участие сотрудники сразу нескольких подразделений спецназа Германии. Такой высокий уровень подготовки потребовался в связи с тем, что чеченцы вели себя крайне агрессивно. Им были выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям, предусматривающим уголовную ответственность за насильственные преступления. В их числе незаконное лишение свободы, тяжкие телесные повреждения, разбой, вымогательство и другие.

Подготовка этой операции велась два года. Расследование началось с подозрения причастности 28 российских граждан, попросивших политического убежища в Германии в связях с ИГИЛ и финансировании терроризма. По мнению Newsader, эти события лишний раз доказывают существования «российского следа» в ИГИЛ, о косвенной поддержке которой Москвой неоднократно сообщалось ранее.

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