Росія знову посягала на повітряний простір Естонії

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Силові структури Російської Федерації черговий раз посягнули на повітряний простір іншої держави, цього разу – Естонії, - про це replyua.net інформує на основі публікацій порталу «Каспаров.ру».Так, повітряне судно прикордонників Російської Федерації Ан-148 вторгся у небо над Естонією сьогодні, першого листопада 2016 року, у районі острова Вайндлоо. Про це громадськість проінформував Генеральний штаб сил оборони держави. Літак, не отримавши на те відповідного дозволу, зайшов у повітряний простір іншої держави, і залишався в ньому протягом однієї хвилини. Російський Ан-148 попередньо надавав приблизний маршрут свого польоту, тим не менш естонським диспетчерам вийти з ним на зв'язок так і не вдалось. Відтак, після цього інциденту зовнішньополітичне відомство Естонії викликало «на килим» російського посла в Таллінні і вручило останньому офіційну ноту протесту.Генштаб сила оборони нагадав, що це далеко не перший подібний випадок: так, лише протягом поточного року російські літаки шість разів вторгались у повітряний простір Естонії. Крім того, це не єдина загроза, яка виходить від Москви – наприклад, тижнем раніше збройні сили Російської Федерації провели військові вишколи із залученням ракет «Іскандер» поблизу з естонським кордоном.