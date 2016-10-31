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Своей победой «Грузинская мечта» подарила украинцам Саакашвили еще минимум на 5 лет

Своей победой «Грузинская мечта» подарила украинцам Саакашвили еще минимум на 5 лет
Парламентские выборы в Грузии, второй этап которых состоялся в воскресенье, 30 октября, привлекли внимание, среди прочего, и тем, что впервые правящая партия «Грузинская мечта» получила конституционное большинство, получив 115 из 150 мест в грузинском парламенте. Оппозиционное «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили получило лишь 27 мест, передает replyua.net.

После того, когда грузинская делегация отказалась признать агрессию России против Украины, отказавшись голосовать за всем известные резолюции в ПАСЕ, в Украине засомневались в проевропейской направленности партии «Грузинская мечта». Есть ли для этого основания? На этот вопрос в эфире Радио Свобода ответил грузинский эксперт в Украине Бачо Корчилава.

«Эта партия не является более пророссийской. Она является скорее такой, что придерживается так называемой политики сдерживания. На отношения между Украиной и Грузией это существенно не повлияет, потому что в Грузии есть очень четкий социальный запрос общества, которое требует хороших отношений с Украиной и требует все делать так, чтобы все развивалось хорошо», – рассказал эксперт.

В то же время он не исключил, что «Грузинская мечта» будет заигрывать с Россией, потому что они сторонники политики Шеварднадзе. Они очень опасаются России и Путина. Учитывая это, представители власти делают некие шаги, «чтобы не дразнить Россию».

По словам Бачо Корчилавы, грузинские выборы очень интересны тем, что впервые одна партия получила большинство, это «Грузинская мечта». Никогда до этого не было в Грузии, чтобы у кого-то было конституционное большинство. В этом формате, в этом разрыве, Саакашвили еще лет пять будет занимать реформами в Украине.

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