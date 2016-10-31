Представник Мінфіну США домовляється у Європі про збереження санкцій проти Росії

Один із високопосадовців американського Міністерства фінансів Адам Шубін сьогодні, тридцять першого жовтня 2016 року, прибуде до Європи аби провести низку важливих переговорів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Цензор.нет».
Так, у плані візитів Шубіна - Німеччина, Італія та Франція. У цих державах він має зустрітись із провідними політичними лідерами та донести до них думку про важливість збереження санкцій щодо Російської Федерації, введених у зв’язку з її агресією щодо України. Як наголосила речниця американського Мінфіну, Шубін в Берліні, Римі та Парижі має напрацювати єдину систему маркерів, які б передбачали пролонгацію дії санкцій проти Росії до моменту повного виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінського процесу.
Нагадаємо, санкції щодо РФ були введені Сполученими штатами Америки, Європейським Союзом, Канадою, Австралією, Японією та ще низкою держав за порушення територіальної цілісності України. І якщо санкції, введені США, мають безстроковий характер, то обмежувальні заходи з боку Європейського Союзу потребують пролонгації кожні півроку. Щоразу цей процес стикається з певними труднощами у зв’язку з сильним проросійським лоббі в низці європейських держав.
Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter