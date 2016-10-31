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Блогер: з середини 80-тих років ХХ століття Європа не перебувала у такому тривожному очікуванні

Блогер: з середини 80-тих років ХХ століття Європа не перебувала у такому тривожному очікуванні
Блогер Олександр Коваленко розповів яких заходів вжили країни Північноатлантичного альянсу для підготовки до російської агресії і чи допоможуть вони їм, - про це replyua.net стало відомо з дописів на сторінці експерта в Фейсбук.

Блогер наголошує, що з середини 80-тих років минулого століття Європа не перебувала у такому стані тривожного очікування російської агресії – навіть за часів Югославського конфлікту Старий Світ почувався у більшій безпеці ніж зараз. Ймовірно, зустріч членів Альянсу, яка відбулась двадцять шостого жовтня 2016 року, мала б вселити у них трохи впевненості – домовленості передбачають розміщення чотирьох тисяч військовослужбовців у державах, яким не пощастило межувати з Росією. Крім того, їх мають підтримувати сорок тисяч бійців сил швидкого реагування. Варто наголосити, що, з огляду на географію походження (а своїх солдатів надсилають до російського прикордоння США, Франція, Данія, Німеччина, Великобританія, Канада та Італія), ці гарнізони – не скільки захист, скільки примушування до колективної відповіді на агресію. Тобто, у разі російського нападу, удар на себе прийме вся Європа та Північна Америка.

Тим не менш, як наголошує блогер, у цій схемі є одне вразливе місце: якщо Росія надумає атакувати країни Балтії, то найбільш імовірно, що вона робитиме це у «гібридному форматі», коли багатонаціональні танкові бригади і батальйони можуть виявитись безсилими перед провокаторами, які працюватимуть «на камеру».

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