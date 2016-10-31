валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Санд: Россия примет участие в Евровидении-2017

Санд: Россия примет участие в Евровидении-2017
Несмотря на то, что между РФ и Украиной в последнее время складываются очень напряженные отношения, Россия будет принимать участие в конкурсе Евровидение-2017. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось сегодня на сайте музыкального конкурса.

По словам Джона Санда, супервайзера Евровидения, в конкурсе, который пройдет в Украине, будут принимать участие 43 государства, в том числе и Россия. «Заявки были поданы от 43 стран, и это абсолютный рекорд для конкурса, чему мы очень рады. Последний раз такое число участников было заявлено в 2011 году, а в прошлом году число телезрителей, которые смотрели финал Евровидения, достигло двухсот миллионов человек. В следующем мае три незабываемых шоу пройдут в Киеве, и мы с нетерпением ждем их», говорится в сообщении. Пока в России умалчивают о том, кто будет отправлен на конкурс от этой страны.

Ранее ходили слухи, что участником от РФ может стать Александр Панайотов, который является уроженцем Запорожья. Сейчас этот певиц участвует в российском конкурсе «Голос». Окончательное решение в России примут только в следующем году.

Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
6935

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


Свежие новости

Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций

Чому в декларації Хомутинніка немає літака?

Новини з зони АТО за минулу добу (30.10.16)

Введенский: поездка Путина новая, проблемы – старые

Порошенко молодший живе у маленькій квартирі та їздить на трьох автомобілях

Санд: Россия примет участие в Евровидении-2017

В номинации «бедная, как церковная мышка» победила бы Юлия Тимошенко

НАСА: Земля избежала столкновения с крупным астероидом

Європарламент не вніс до порядку денного на листопад питання безвізу для України

Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко

Эйдман: Путин готовит новые заговоры в странах Восточной Европы

В Донецке опять пошла волна внутренних разборок

У дружини Бойка чималі банківські вклади

Новые санкции Украины против РФ вступают в силу

Поклонська розповіла, що її завалюють листами українці

Фракції готові скасувати підвищення зарплати депутатам - Парубій

На Донбасс запускают еще один поезд

Існує загроза екологічної катастрофи на Донбасі - СЦКК

Прем'єр-міністр Білорусі пояснив, звідки взялися «білоруські» креветки в Росії

В Италии паника – тысячи людей ночуют на улице

 Новости за день