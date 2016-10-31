Санд: Россия примет участие в Евровидении-2017

Несмотря на то, что между РФ и Украиной в последнее время складываются очень напряженные отношения, Россия будет принимать участие в конкурсе Евровидение-2017. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось сегодня на сайте музыкального конкурса.
По словам Джона Санда, супервайзера Евровидения, в конкурсе, который пройдет в Украине, будут принимать участие 43 государства, в том числе и Россия. «Заявки были поданы от 43 стран, и это абсолютный рекорд для конкурса, чему мы очень рады. Последний раз такое число участников было заявлено в 2011 году, а в прошлом году число телезрителей, которые смотрели финал Евровидения, достигло двухсот миллионов человек. В следующем мае три незабываемых шоу пройдут в Киеве, и мы с нетерпением ждем их», говорится в сообщении. Пока в России умалчивают о том, кто будет отправлен на конкурс от этой страны.
Ранее ходили слухи, что участником от РФ может стать Александр Панайотов, который является уроженцем Запорожья. Сейчас этот певиц участвует в российском конкурсе «Голос». Окончательное решение в России примут только в следующем году.
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