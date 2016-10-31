В Италии паника – тысячи людей ночуют на улице

Жители центральных районов Италии отказываются возвращаться в свои дома, и эту ночь большинство людей провели на улице, передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода. Из-за череды мощных землетрясений, обрушившихся на страну, итальянцы боятся ночевать в своих домах.
Накануне в Италии были зафиксированы новые подземные толчки, и магнитуда достигала 6,6 баллов, что даже на несколько десятых больше, чем при землетрясении в августе, которое унесло жизни почти трехсот человек. Вчера в результате землетрясения, по предварительным данным, пострадали около двадцати человек. Самые большие повреждения получили старинные здания. Была разрушена базилика Святого Бенедикта в регионе Умбрия, построенная много веков назад.
Отголоски землетрясения накануне доходили даже до Рима, власти были вынуждены остановить работу столичного метрополитена. Многие итальянцы покинули свои дома еще несколько дней назад, когда подземные толчки возобновились после августовского землетрясения. Те, кому некуда идти, живут и ночуют прямо на улице, несмотря на низкую температуру воздуха.
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