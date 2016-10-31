У Туреччині затримали представників опозиційної газети

Правоохоронні органи Туреччини затримали головного редактора опозиційного видання «Cumhuriyet» та провели ряд обшуків у житлових будинках керівників та авторів агентства. Про це сьогодні, 31-го жовтня, повідомляє видання Reuters, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що турецька прокуратура надала ордери на арешт 13-ох керівників та авторів газети, в тому числі було видано ордер на арешт головного редактора Мурата Сабунчу. В той самий час видання « Haberturk» повідомляє про те, що Сабунчу та його співпрацівники затримані в рамках провадження про діяльність організації FETO Футхуллаха Гюлена.
Цікаво зазначити, що попередній головний редактор «Cumhuriyet» Джан Дюндар засуджений до шести років позбавлення волі за те, що він опублікував засекречені матеріали стосовно діяльності Анкари на території Сирії. Варто згадати, що раніше повідомлялося про те, що в Туреччині звільнили 10 тисяч державних службовців. Їх всіх підозрюють у причетності до діяльності організації проповідника та опозиціонера Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада підозрює у причетності до організації спроби воєнного перевороту в державі, яка сталася вночі 16-го липня поточного року.
Горячая тема: Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, когда увидел декларации, меня накрыло
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter