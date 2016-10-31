Последствия землетрясения в Италии - новые сведения

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, тысячи людей в центральной части Италии вынуждены провести ночь в автомобилях, палатках и центрах временного размещения после четвертого землетрясения в этом регионе в течение последних трех месяцев.
Власти Италии предприняли все меры, необходимые для того, чтобы в результате землетрясений не погиб ни один человек. Тем не менее, мощные подземные толчки все еще продолжаются и около двадцати человек получили ранения, сотни остались без крова. В городе Норча, ставшем эпицентром землетрясения, от древней базилики остался лишь фасад – здания обрушилось практически в один момент. Глава итальянского ведомства, занимающегося вопросами гражданской обороны, заявил, что в ближайшее время они ожидают новых землетрясений и готовы к приему временно переселенных лиц. В городе Толентино в центральной части Италии спасателям удалось вытащить из-под завалов троих людей, никто из них не получил серьезных травм.
Жители Норча, полностью эвакуированные, сообщили, что в их городке больше нет школы, церкви и полицейского участка, а восстановление многих зданий потребует длительного времени.
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