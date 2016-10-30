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ЄС та Канада закликали припинити насильство в Сирії

ЄС та Канада закликали припинити насильство в Сирії
Представники Європейського Союзу та Канади зробили спільну заяву, в якій закликали всі сторони конфлікту утриматись від ескалації насильства в Сирії, - про це replyua.net інформує, посилаючись на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, за результатами спільного саміту Брюссель та Оттава ухвалили спільне комюніке, у якому зазначили, що різко засуджують застування незаконних, невибіркових та непропорційних озброєнь, у тому числі – хімічної зброї, а також цілеспрямовані атаки на медичні заклади, школи та інші гуманітарні об’єкти. Як приклад найбільш кричущого порушення європейці з канадцями наводять атаку на Гуманітарний конвой, яка відбулась дев’ятнадцятого вересня поточного року.

Автори документа звинуватили режим діючого президента Сирії Башара аль-Асада та його союзників у низці воєнних злочинів, у тому числі: примушування населення до голодування, тривалі облоги та примусове переміщення населення. Відтак сторони поставили чітку вимогу щодо негайного припинення вогню і встановлення безперешкодного доступу гуманітарних місій для зменшення страждань сирійського населення. Міжнародні організації повинні мати змогу ефективно працювати у зоні конфлікту – наголосили автори заяви.

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