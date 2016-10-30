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Шведський генерал закликав країни Балтії разом готуватись до війни з Росією

Шведський генерал закликав країни Балтії разом готуватись до війни з Росією
Сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, один із шведських генералів виступив із ініціативою щодо Балтійських держав, яка передбачає спільну підготовку до протидії російській агресії, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».

Так, колишній головнокомандувач збройними силами Швеції Сверкер Йорансон закликав Балтійські держави (Литву, Латвію, Польщу та Естонію) спільно готуватись до тих викликів, які перед європейським континентом ставить нова зовнішньополітична реальність, зокрема – у сфері безпеки. За словами генерала, «зараз світ стикається зі складною ситуацією у сфері безпеки, відтак потрібно готуватись і до низки інших викликів». Це означає, що країни Балтії мають ретельно і цілеспрямованого готуватись до конфліктів широкого спектру та воєнних дій. До того ж, Йорансон переконаний, що всі ці проблеми варто вирішувати разом, розробляючи спільні стратегії і «виходячи за рамки».

За словами генерала, наразі весь європейський континент зацікавлений у тому щоб розробити концепцію тотальної оборони, що вимагає активної позиції всього Євросоюзу та стратегічної співпраці зі Сполученими штатами Америки у сфері розробки нових озброєнь та напрацювання нових способів оборони, у тому числі – і від гібридної війни.

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