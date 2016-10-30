Землетрясения в Италии будут продолжаться, - сейсмологи

Сегодня в Италии произошло уже третье землетрясение за последнюю неделю. Геологическая служба Соединенных Штатов зафиксировала подземные толчки силой в 6,6 балла. Они произошли в том же регионе, в котором случилось и первое в этом году землетрясение, унесшее жизни трехсот человек - об этом передает replyua.net.
Многие жители этого региона Италии были эвакуированы еще летом и не вернулись в свои дома – сейсмологи предупреждают, что землетрясения будут продолжаться в течение нескольких недель в районе Апеннинской горной системы. Последнее землетрясение ощущалось на территории всей Италии сегодня около семи утра по местному времени. Эпицентром стал город Норча, расположенный в 100 км от университетского города Перуджа. Жители Норча бросились в панике на улицы после того, как древняя базилика Святого Бенедикта рухнула от подземных толчков.
Главное управление гражданской защиты заявило, что в результате сейсмических толчков получили ранения двадцать человек, но погибших нет. В то же время, были разрушены несколько зданий, однако их количество ведомство не уточнило.
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