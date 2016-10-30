В Молдове состоялись выборы президента, ведется подсчет голосов

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, молдаване сегодня приняли участие в выборах президента страны. По результатам многих экзит-полов, фаворитом избирательной гонки является Игорь Додон, лидер социалистической партии. Правящий прозападный президент имеет меньше шансов на победу после того, как доверие к нему было подорвано коррупционным скандалом.
Как известно, в прошлом году Молдова чуть не погрузилась в хаос из-за скандала, связанного с крупнейшим хищением государственных средств в истории страны – банковская система Молдовы лишилась тогда 1 миллиарда евро. В случившемся был обвинен бывший премьер-министр страны Влад Филат, однако многие молдаване полагают, что в грандиозной афере были замешаны и другие лица, в том числе – правящий президент.
Предварительные результаты выборов будут обнародованы завтра утром. Судя по экзит-полам, большинство голосов избирателей достанется Игорю Додону, однако, возможно, его победа произойдет не в первом, а во втором туре выборов. Его ближайшим соперником является Майа Санду – проевропейский кандидат, ранее занимавшая пост министра образования. Додон заявляет, что, в случае победы, он проведет в Молдове референдум о выходе страны из ЕС и вступлении в Евразийский таможенный союз.
Горячая тема: 38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter