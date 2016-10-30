Угоду про ЗВТ між ЄС та Канадою підписано!

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Сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, нарешті було підписано угоду про започаткування зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Канадою, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного порталу «Радіо Свобода».Так, відтепер переважну більшість митних зборів та перешкод вільному руху товарів між Брюсселем та Оттавою буде скасовано. Нагадаємо, що для того, аби набути чинності, угода має бути ратифікована Європейським парламентом та законодавчими органами усіх двадцяти восьми держав-членів Європейського Союзу. Оглядачі прогнозують, що остаточне схвалення документ отримає у грудні поточного року, або, як останній строк – у січні наступного.У документа є як низка прихильників, так і критиків. Перші наголошують, що він чинитиме позитивний вплив на економіку як європейського простору, так і на канадську. Другі побоюються, що внаслідок підписання угод відбудеться зниження стандартів захисту навколишнього природного середовища і прав споживачів товарів, робіт, послуг. Нагадаємо, один із бельгійських регіонів – Валлонія – чинив супротив укладенню угоди. Відтак попередньо призначене на двадцять сьоме жовтня 2016 року урочисте підписання було зірване.