валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Угоду про ЗВТ між ЄС та Канадою підписано!

Угоду про ЗВТ між ЄС та Канадою підписано!
Сьогодні, тридцятого жовтня 2016 року, нарешті було підписано угоду про започаткування зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Канадою, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного порталу «Радіо Свобода».

Так, відтепер переважну більшість митних зборів та перешкод вільному руху товарів між Брюсселем та Оттавою буде скасовано. Нагадаємо, що для того, аби набути чинності, угода має бути ратифікована Європейським парламентом та законодавчими органами усіх двадцяти восьми держав-членів Європейського Союзу. Оглядачі прогнозують, що остаточне схвалення документ отримає у грудні поточного року, або, як останній строк – у січні наступного.

У документа є як низка прихильників, так і критиків. Перші наголошують, що він чинитиме позитивний вплив на економіку як європейського простору, так і на канадську. Другі побоюються, що внаслідок підписання угод відбудеться зниження стандартів захисту навколишнього природного середовища і прав споживачів товарів, робіт, послуг. Нагадаємо, один із бельгійських регіонів – Валлонія – чинив супротив укладенню угоди. Відтак попередньо призначене на двадцять сьоме жовтня 2016 року урочисте підписання було зірване.

Горячая тема: 38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
14812

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і


Свежие новости

По «Дорожній карті» до Мінських угод Путін може нікуди не доїхати

В Молдове состоялись выборы президента, ведется подсчет голосов

Предприниматели Севастополя требуют от оккупантов соблюдения международных договоров

Кремль хоче одягти на Крим ту ж саму сорочку, що й свого часу одягнув на Чечню і Дагестан – адвокат

Блогер: здох за «Новоросію»? Отримай пакетик харчів

Тысячи марокканцев вышли на улицы из-за жестокого поступка властей

Угоду про ЗВТ між ЄС та Канадою підписано!

Спускаемый аппарат "Союз" вернулся на Землю после выполнения 115-дневной миссии

Щось назріває? США наказала родинам своїх дипломатів залишити Стамбул

Поранені українські Герої подолали 10 км марафону в США

Блогер: Крим – наш Східний Берлін

У США активісти проти концертів російських артистів, які підтримують агресію Путіна

На Куликовому полі в Одесі відбулася сутичка

У нардепів Дубневичів разом 715 мільйонів готівкою

Новини з зони АТО за сьогодні (29.10.16)

Блогер розповів як сова підірвала «вату» (відео)

Павло Правий: Декларації показали, яка у нас напрочуд багата країна

Швидкі способи, як покращити стан обвітрених губ

Саша Сотник: російська інтелігенція – головний слуга путінського режиму (відео)

Піонтковський розповів про роль Суркова в ліквідації Мотороли

 Новости за день