Мацеревич: уровень российской агрессии превысил все допустимые рамки

Россия в своей агрессии превысила все допустимые рамки политического противостояния. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Антоний Мацеревич, министр обороны Польши.
По его словам, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Европе, и уровень агрессивных действий и вооружения в последнее время являются неслыханными, выходят за рамки политического спора. «Не нужно бояться Россию, но также нужно понимать, что это государство систематически пытается дестабилизировать всю Европу, а также политический строй в европейских странах», подчеркнул министр обороны. Мацеревич отметил, что неправ тот, кто говорит, что якобы НАТО не реагирует на российскую агрессию.
«НАТО делает многое для того, чтобы сдерживать агрессию. К примеру, в начале следующего года в Польше и в прибалтийских странах альянс разместит батальоны, и это решительные действия со стороны альянса», уверен Мацеревич. Более того, по его словам, Варшава также усиливает обороноспособность армии Польши, и недавно была проведена реформа, а также созданы специальные войска для обороны.
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