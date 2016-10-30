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СМИ: ФСБ РФ может быть виновна в катастрофе под Смоленском

СМИ: ФСБ РФ может быть виновна в катастрофе под Смоленском
Немецкий исследователь Юрген Рот скоро опубликует в Польше книгу «Смоленск 2010», и в своем расследовании он не исключает, что к смоленской катастрофе могут быть причастны российские спецслужбы. Как информирует replyua.net со ссылкой на польские источники, Рот считает, что ФСБ использовала взрывчатку в самолете, на котором летел бывший польский президент Лех Качиньский.

По словам немецкого исследователя, одной из основных версий авиакатастрофы может являться покушение на Качиньского, для которого российские спецслужбы использовали взрывчатку. По мнению Рота, генерал Юрий Десинов лично занимался организацией этого преступления. Эту информацию, отмечают польские источники, также подтвердил один из полковников разведки Польши. По информации этого полковника, фамилия которого не разглашается, заказ главе ФСБ поступал от некоего Т. – высокопоставленного польского политика.

За несколько дней до катастрофы Десинов якобы наладил контакты с оперативной группой ФСБ под руководством Стелянового, которая в тот момент находилась в Украине, в Полтаве. Мацеревич, министр обороны Польши, заявил, что лично изучит материал, который предоставил немецкий специалист.

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
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