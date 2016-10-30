валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

В Італії знову здригається земля

В Італії знову здригається земля
В Італії стався землетрус з магнітудою в 6,6 балів. Епіцентр землетрусу знаходиться на південний схід від Перуджі, повідомляє Геологічна служба США. До слова, саме в цей регіон є епіцентром останніх землетрусів в Італії. Інформації про жертви, постраждалих і руйнування поки немає, повідомляє replyua.net.

Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 6,2. Тоді його жертвами стали майже 300 осіб, а збитки від стихійного лиха влада оцінила в 4 млрд євро. Причому, близько 1,4 тисяч осіб, які втратили тоді житло, досі залишаються в центрах тимчасового розміщення.
Італія більше інших європейських країн схильна до землетрусів. Причина – складна будова Апеннінського півострова на стику тектонічних плит, які періодично наїжджають одна на одну під землею, що призводить до катастроф.

«Трясе в основному центральну Італію, в районі Апеннінських гір, які тягнуться з півночі на південь. Найнебезпечніше в глибинці, далеко від туристичних місць. А ось в Римі і на узбережжі можуть лише відчуватися поштовхи: їздять меблі, гойдаються люстри. Спрогнозувати черговий землетрус в Італії нереально, він дозріває дуже глибоко. А ось захистити будинки і людей від біди можна: потрібно будувати спеціальні опори і робити будівлі в небезпечних зонах більш стійкими», - пояснив сейсмолог Ігор Шемчук.

Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 окт 2016
20723

В Кремлі вже занепокоїлися через новий герб української розвідки, на якому меч пронизує Росію

В Україні вперше офіційно «засвітилася» нова емблема військової розвідки. Фотографія Петра Порошенко поруч з емблемою була опублікована на офіційному сайті Президента України: на емблемі зображена


Свежие новости

Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, а увидев декларации меня накрыло

Фесенко: дорожная карта может появиться только через год

Неудачная шутка Мельничука

ФБР возобновило расследование, Клинтон в панике

Трюдо, вылетевшего в Брюссель, посадили в технически неисправный самолет

Эксперт: Закрытие криминальных схем Онищенко-Тимошенко – основной капитал для повышения зарплат

Отмечаем Хэллоуин: самые «жуткие» украинские замки, которые нужно посетить в праздник

В Італії знову здригається земля

Портников: если Райкину дать денег, он сразу изменит мнение о России

До 16 збільшилася кількість постраждалих в аварії автобуса під Саратовом

Скрипка: на месте Алеппо мог оказаться любой город Украины

Сосчитаем деньги Мельничука: состоянием экс-командира «Айдара» можно сделать Украину одной из богатейших стран

Павло Правый: Почему наши депутаты так похожи на Ленина?

Полиция поймала полицию на крупных хищениях

«Крым превратится в российскую мечту», - Константинов

Жебривский задекларировал бриллианты, акции и земельные участки

Доник: недоразумение, попавшее в Верховную Раду

«Укрзализныця» готовится к закупке новых локомотивов

Эрдоган вводит смертную казнь в Турции

Отличился: Лозовой задекларировал партийный билет и святые мощи

 Новости за день