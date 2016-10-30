В Італії знову здригається земля

В Італії стався землетрус з магнітудою в 6,6 балів. Епіцентр землетрусу знаходиться на південний схід від Перуджі, повідомляє Геологічна служба США. До слова, саме в цей регіон є епіцентром останніх землетрусів в Італії. Інформації про жертви, постраждалих і руйнування поки немає, повідомляє replyua.net.
Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 6,2. Тоді його жертвами стали майже 300 осіб, а збитки від стихійного лиха влада оцінила в 4 млрд євро. Причому, близько 1,4 тисяч осіб, які втратили тоді житло, досі залишаються в центрах тимчасового розміщення.
Італія більше інших європейських країн схильна до землетрусів. Причина – складна будова Апеннінського півострова на стику тектонічних плит, які періодично наїжджають одна на одну під землею, що призводить до катастроф.
«Трясе в основному центральну Італію, в районі Апеннінських гір, які тягнуться з півночі на південь. Найнебезпечніше в глибинці, далеко від туристичних місць. А ось в Римі і на узбережжі можуть лише відчуватися поштовхи: їздять меблі, гойдаються люстри. Спрогнозувати черговий землетрус в Італії нереально, він дозріває дуже глибоко. А ось захистити будинки і людей від біди можна: потрібно будувати спеціальні опори і робити будівлі в небезпечних зонах більш стійкими», - пояснив сейсмолог Ігор Шемчук.
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