Портников: Молдова не признает российский статус Крыма

Виталий Портников, комментируя политическую ситуацию в Молдове, пишет о том, означает ли победа на выборах в Молдове Игоря Додона признание ею в будущем российского статуса Крыма – об этом сообщает replyua.net.
Портников заявляет: «Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на слова Додона, прозвучавшие в ходе предвыборной кампании о том, что Крым – российский, Молдова никогда не пойдет на официальное признание российского статуса полуострова». Блогер подчеркивает, что не следует преувеличивать силу власти и объем полномочий президента Молдовы – такие решения может принимать только ее правительство и парламент. Демократические силы составляют большинство в законодательном органе Молдовы, являющейся парламентской республикой, а это значит, что они никогда не признают российский статус Крыма. Портников подчеркивает, что ситуацию могут поменять не президентские, а парламентские выборы, и то, вероятность этого небольшая.
Блогер также напомнил, что уже на второй день после своего неосторожного высказывания Додон заявил, что «имел в виду лишь фактический статус Крыма». Портников отмечает, что победа Додана не сулит ничего хорошего, прежде всего, для самой Молдовы, федерализацию которой готовит Путин.
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