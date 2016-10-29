Парубій закликав Європарламент зробити Україні подарунок до річниці Майдану

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Очільник Верховної Ради України Андрій Парубій, проводячи зустріч із одним з європейських чиновників, закликав Європарламент зробити Україні подарунок до річниці протестів на Майдані, - про це replyua.net інформує, посилаючись на «Радіо Свобода».Так, під час розмови з очільником комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмаром Броком, Парубій наголосив, що дуже приємною новиною для всіх українців стало б голосування європейських депутатів за надання нашій державі безвізового режиму. Це було б особливо доцільно напередодні двадцять першого листопада, який відзначається в Україні як День гідності та свободи. Саме в цей день, три роки тому, почалися масові протести на Майдані, які відбувались, у тому числі, і під гаслом європейської інтеграції.Свої слова спікер підтвердив офіційною заявою, підписаною представниками більшості фракцій нашого законодавчого органу, із закликом до лібералізації візового режиму для України. Європейський чиновник, у свою чергу, наголосив, що затримка з наданням нашій державі безвізу пов’язана з інституційними проблемами Євросоюзу, не стосується його змістових аспектів і не є виною української сторони.