Черговий «облом»: Німеччина засудила проект «Північний потік-2»

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Газопровід «Північний потік-2» ще на етапі проектування зіткнувся із консолідованою протидією низки європейських держав, що викликає сумніви у його побудові - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Росбалт».Так, сьогодні, двадцять дев’ятого жовтня 2016 року, на конференції, присвяченій безпеці, що відбулась у Ризі очільник Міністерства продовольчих товарів і сільського господарства ФРН Крістіан Шмідт наголосив, що у побудови так званого «Північного потоку-2» є не лише економічний, а і політичний зміст. Так, політик зазначив, що «політичні наслідки цього конкретного проекту можуть бути надзвичайно важливими», тому, на думку Шмідта, потрібно продовжити діалог щодо можливих результатів його реалізації. У свою чергу, шведський економіст Андерс Аслунд наголосив, що «Північний потік-2» - це прямий удар по енергетичному союзу європейської спільноти.Нагадаємо, раніше очільники держав так званої Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) наголосили, що вони проти будівництва газопроводу, бо для Російської Федерації питання постачання енергетичними ресурсами вже давно перетекли з економічної у політичну площину. Відтак «Північний потік-2» буде використовуватись для тиску на ЄС.