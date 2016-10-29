валюта
СпецтемаПрофесор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів | Посетите новый финансовый форум

Северная Ирландия останется членом ЕС после Brexit, - политики

Северная Ирландия останется членом ЕС после Brexit, - политики
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, лидеры Северной Ирландии сегодня заявили, что провинция после выхода Великобритании из Европейского союза получит особый статус, сохранив все привилегии, предоставляемые членством в союзе.

Лидер британской провинции сегодня сообщил, что Тереза Мэй готова рассмотреть различные варианты статуса региона после Brexit, вплоть до того, что Северная Ирландия сохранит членство в ЕС как отдельный субъект. Глава Шотландии также заявила, что провинция желает получить особый статус в составе Великобритании, позволяющий стать полноправным членом ЕС. И Шотландия, и Северная Ирландия, нацелены, прежде всего, на сохранение свободы передвижения, единого рынка и других свобод, предусмотренных членством в ЕС. Экономики обеих провинций очень сильно зависят от дотаций ЕС для сельского хозяйства.

Северная Ирландия является единственной частью Соединенного Королевства, имеющей сухопутную границу с Европейским Союзом . В связи с этим, первый министр Арлин Фостер неоднократно говорил, что хочет избежать установки «жесткой границы» с Республикой Ирландия, предусматривающей пограничные посты и таможенный контроль. Как известно, основная проблема урегулирования вопросов Brexit, является желание Великобритании сохранить доступ к единому рынку ЕС, имеющему 500 миллионов потребителей, но при этом отказаться от свободы передвижения, ограничив миграцию.

Горячая тема: Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 окт 2016
15330

Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів

Професор Аллан Ліхтман, який, починаючи з 1984 ніколи не помилявся в своєму прогнозі імені наступного президента США, заявив, що перемога на цих виборах дістанеться кандидату від республіканців

29 окт 2016
11341

В Кремлі вже занепокоїлися через новий герб української розвідки, на якому меч пронизує Росію

В Україні вперше офіційно «засвітилася» нова емблема військової розвідки. Фотографія Петра Порошенко поруч з емблемою була опублікована на офіційному сайті Президента України: на емблемі зображена


Свежие новости

Покалічені бійці «русского мира» виявились нікому не потрібними (відео)

Павло Правий: Порошенко розвалив газову монополію, ставши ворогом № 1 для Кремля та олігархів

Слава Рабинович розповів хто стане переможцем виборів у США

Рейтинги Клинтон и Трампа начали меняться - последние опросы

Кремль потрапив у капкан – російський політолог

Северная Ирландия останется членом ЕС после Brexit, - политики

Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»

Медведчук дав відверте інтерв’ю, заявивши, що народи Росії і України ніколи ворогами не були і не будуть

Демура: всі діючі політики проігнорували путінський «форум»

Пономарь: нужно не впадать в шок от огромных задекларированных доходов, а делать правильные выводы

Пономарь: а давайте не будемо шуміти навколо електронних декларацій

Павло Правий: Вова Парасюк показав українцям дулю, щоб відчепилися

Росія втрачає останнього союзника: серби депортували кількох росіян за підозрою у тероризмі

Задержана жена террориста ДНР, который есть в базе центра Миротворец

Декларации рвут Сеть, в спешке журналисты приписали Олесю Довгому вместо 95 картин – 95 квартир

Українська сова «розвідників» заділа росіян за живе! Образи обрушилися лавиною

Тимошенко про сімейний фермерський бізнес: Родина президента займається рейдерством

Під час з'їзду БПП питання про нового лідера партії не розглядалося

17-річній харків'янці, яка жорстоко розправилася з кошеням, загрожує в'язниця

Росія відправила ще одне бойове судно до берегів Сирії

 Новости за день