Северная Ирландия останется членом ЕС после Brexit, - политики

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, лидеры Северной Ирландии сегодня заявили, что провинция после выхода Великобритании из Европейского союза получит особый статус, сохранив все привилегии, предоставляемые членством в союзе.
Лидер британской провинции сегодня сообщил, что Тереза Мэй готова рассмотреть различные варианты статуса региона после Brexit, вплоть до того, что Северная Ирландия сохранит членство в ЕС как отдельный субъект. Глава Шотландии также заявила, что провинция желает получить особый статус в составе Великобритании, позволяющий стать полноправным членом ЕС. И Шотландия, и Северная Ирландия, нацелены, прежде всего, на сохранение свободы передвижения, единого рынка и других свобод, предусмотренных членством в ЕС. Экономики обеих провинций очень сильно зависят от дотаций ЕС для сельского хозяйства.
Северная Ирландия является единственной частью Соединенного Королевства, имеющей сухопутную границу с Европейским Союзом . В связи с этим, первый министр Арлин Фостер неоднократно говорил, что хочет избежать установки «жесткой границы» с Республикой Ирландия, предусматривающей пограничные посты и таможенный контроль. Как известно, основная проблема урегулирования вопросов Brexit, является желание Великобритании сохранить доступ к единому рынку ЕС, имеющему 500 миллионов потребителей, но при этом отказаться от свободы передвижения, ограничив миграцию.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter