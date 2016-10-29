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Росія втрачає останнього союзника: серби депортували кількох росіян за підозрою у тероризмі

Росія втрачає останнього союзника: серби депортували кількох росіян за підозрою у тероризмі
Як інформує replyua.net з посиланням на «Укрінформ», Москва і Белград практично перебувають на межі дипломатичного скандалу, пов’язаного із підготовкою терористичних актів у сусідній Чорногорії.

Так, нещодавно ЗМІ повідомляли про нейтралізацію на території Чорногорії терористичної групи, яка планувала захоплення будівлі Скупщини (місцевий парламент), стрільбу по мирних мешканцях та провокацію хаосу в державі. Всі ці події мали відбутись напередодні виборів, які пройшли шістнадцятого жовтня 2016 року. У затриманих було вилучено озброєння та дорогу екіпіровку, а також форму чорногорських правоохоронців. Всі ці відомості озвучив сербський прем’єр-міністр Олександр Вучич, який, крім того, наголосив, що дії зловмисників координувались із-за кордону.

Відтак Сербія депортувала кількох громадян Російської Федерації. Імовірно, причиною таких заходів є участь у діяльності викритої терористичної організації. У той же день до Белграду прибув секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Він провів переговори із основними політичними діячами Сербії у закритому режимі. Після цих переговорів очільник уряду цієї держави після переговорів наголосив, що «якщо хтось мав наміри втягнути нас у терористичні атаки проти Сербії, то він зазнає невдачі», чим, імовірно, зламав останні надії Кремля протидіяти європейській інтеграції Сербії та Чорногорії.

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