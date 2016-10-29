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У Литві громадян готують до потенційного вторгнення РФ

У Литві громадян готують до потенційного вторгнення РФ
Громадянам Литви роздали нову редакцію брошури з невійськової оборони, де прописана послідовність дій у випадку вторгнення Російської Федерації. Декілька десятків тисяч 75-ти сторінкових примірників отримали литовці. Про це сьогодні, 29-го жовтня, пише російське агентство ВВС, передає replyua.net.

Нова редакція, яка була видана Міністерством оборони Литви, містить у собі інструкція по виживанню в умовах дикої природи. Її автори попереджають громадян Литви про те, що Російська Федерація може у будь-який час почати вторгнення, демонструючи свою військову силу проти своїх найближчих сусідів. Також у брошурі розписана інформація про низку російської військової техніки, міни та різноманітну зброю. Примірники люди отримують шляхом громадського поширення, через різноманітні молодіжні організації та через мережу Інтернет.

«Наша мета – підготувати громадян до можливої агресії з боку Росії, це не має їх лякати, а має підтримувати в них силу та волю до протистояння. Коли такі умови зберігаються в державі, ворогу дуже не просто створити умови для безперешкодного вторгнення», - підкреслюється у брошурі. У Міноборони Литви пояснили причину створення саме такої редакції: «Ми бачимо, що відбувається в Україні, і не хочемо того самого у себе».

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