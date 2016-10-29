Франция специально затягивает исполнение решения о сокращении использования атомной энергии - Reuters

Информационное агентство Reuters пишет, что Франция намеренно затягивает процесс исполнения решения о сокращении использования ядерной энергии. В соответствии с законом, принятым в 2015 году, она должна была полностью остановить одну из своих атомных электростанций, однако работы по ее остановке до сих пор не начаты – об этом передает replyua.net.
Западное издания полагает, что власти Франции намеренно «тянут время» до новых выборов президента, которые завершаться лишь весной следующего года. После избрания нового главы государства состав правительства может поменяться, а это значит, что закон о сокращении использования ядерной энергии может быть вовсе отменен – так полагает Reuters.
В соответствии с документом, Франция должна сократить долю ядерной энергии в обеспечении электрической мощности до 50 процентов, в то время как сейчас она составляет 75 процентов. Вместо того, чтобы выполнить эти обещания, Министерство энергетики Франции заявило сегодня, что работает над «пересмотром роли атомных электростанций в обеспечении энергетических потребностей страны», и представит новый проект в апреле 2017 года – уже после президентских выборов.
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