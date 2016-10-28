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Людей, обвиняющих поляков в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны, будет искать специальная программа

Людей, обвиняющих поляков в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны, будет искать специальная программа
Информационное агентство ВВС пишет, что общественные организации Польши запустили специальный веб-инструмент, отслеживающий в Интернете использование фразы «польские лагеря смерти», и других выражений, подразумевающих, что в массовых убийствах евреев и других народов во времена Второй мировой войны в концентрационных лагерях, находящихся на территории Польши, виноваты поляки – об этом передает replyua.net.

Как известно, летом текущего года польский Сейм принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за подобные действия. Таким образом, за употребление фразы «польские лагеря смерти» в Польше можно угодить в настоящую тюрьму на три года. Мацей Свирски, председатель Польской Лиги против диффамации, заявил, что компьютерная программа «обыскивает Интернет на предмет этих правонарушений намного быстрее и эффективнее, чем это делают активисты вручную». Он сообщил, что только за месяц программа обнаружила более 200 видов использования таких фраз, как «польские лагеря смерти», «польское СС» и «польские гетто», причем большинство из них встретились на английском и немецком языках.

Польское правительство давно выражает свои протесты против подобных высказываний, которые десятки лет «проскакивали» в западных СМИ и вылетали из уст западных политиков, в том числе – Барака Обамы. Поляки считают использование таких высказываний национальным оскорблением, потому что они создают впечатление, что именно поляки, а не немецкие нацисты, построили на территории Польши крупнейшие в мире концентрационные лагеря и уничтожили в них тысячи людей.

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