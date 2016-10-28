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Сербський прем'єр назвав таємницею інформацію про підготовку росіянами терактів

Сербський прем'єр назвав таємницею інформацію про підготовку росіянами терактів
Прем'єр-міністр Сербії Александр Вучич відмовився коментувати твердження місцевого засобів масової інформації про те, що кілька громадян РФ було депортовано з Сербії «за участь в підготовці терористичних актів в Чорногорії». При цьому ЗМІ відзначили, що в цей час в Сербію несподівано приїжджав секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, передає replyua.net.

Питання Вучичу про безпрецедентний скандал, поставив кореспондент сербського телеканалу N1. Прем'єр Сербії, як передає ТАСС, спочатку відповів, що «не коментує заголовки таблоїдів». Потім додав, що не може говорити на цю тему, тому що боїться «порушити норми законодавства». За словами Вучича, в цій справі деякі питання є «державною таємницею».

Спочатку Чорногорія повідомила про арешт групи сербів, які готували захоплення парламенту в Подгориці і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з наміром спровокувати штурм парламенту. При цьому сербський прем'єр Александар Вучич тоді заявив, що група цих сербів діяла в «в координації з іноземцями».

Після цього в Сербію приїхав секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Тоді і з'явилися в місцевій пресі перші згадки про те, що серед затриманих сербів були і кілька росіян. Пізніше з'ясувалося, що їх депортували з Сербії. ЗМІ вважають, що Патрушев і приїжджав до Сербії, щоб утрясти це питання і не допустити кризи в російсько-сербських відносинах, адже Сербія чи не єдина країна Європи, яка відверто підтримує Росію.

Однак жодної офіційної інформації з цього приводу досі немає. Так представник посольства Росії в Белграді повідомив, що в дипломатичному представництві немає інформації про нібито депортованих росіян.

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