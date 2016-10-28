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Грушко каже, що РФ у Сирії намагається встановити мир

Грушко каже, що РФ у Сирії намагається встановити мир
Постійний представник Російської Федерації в Північноатлантичному альянсі Грушко Олександр запевняє, що Росія не займається бомбардування мирних населених районів Алеппо чи будь-яких інших сирійських міст, а лише намагається реалізувати зусилля по мирному врегулювання ситуації та досягнути режиму припинення вогню. Про це він завив під час розмови з ведучим Deutsche Welle Тімом Себастьяном, передає replyua.net.

В рамках програми Conflict Zone росіянину довелося давати відповіді на самі «болючі» для Росії запитання, в тому числі про підтримку режиму Асада, погіршення стосунків між НАТО на Російською Федерацією, недотримання прав кримськотатарського народу в окупованому Криму. Ведучий програми почав розмову: «Верховний комісар ООН з прав людини звинувачує ваші Збройні сили у вчиненні військових злочинів на території Сирії! Вас це переймає?».

Не розгубившись, Грушко відповів: «Насамперед я хочу зазначити, що на сьогоднішній день загальна ситуація по всій Сирії дуже важка. Ви також знаєте, що Росія ще з самого початку конфлікту виступала за мирне врегулювання. Звісно, нас хвилюють звинувачення Заходу. Але женевські мирні переговори були результатом зусиль РФ. І ми надалі будемо вирішувати питання мирного врегулювання».

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