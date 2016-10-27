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Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды

Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды
Что пишут в газетах о переговорах между Украиной и Нидерландами, в эфире «Громадського радио» рассказал активист украинского общества в Нидерландах Александр Снидалов во время скайп-включения, передает replyua.net.

«Практически на всех страницах местных газет наблюдается нашествие информации о визите нашего министра иностранных дел Павла Климкина в Нидерланды, с кем он встречался, что обсуждал и так далее. Большинство изданий сходятся на том, что господин Климкин именно сейчас приехал для того, чтобы сделать последнюю попытку спасти ратификацию Соглашения об ассоциации нидерландским парламентом», – рассказал Александр Снидалов.

Накануне состоялась встреча Климкина с его визави господином Кундерсом, а после этого было несколько встреч с некоторыми оппозиционными партиями, в частности с партией Христианских демократов, и партией D66. Тема переговоров, по мнению большинства информационных агентств, заключается в том, чтобы договориться о поддержке этих партий при голосовании в сенате. Ситуация такова, что в нижней палате есть большинство голосов, а в верхней палате этого большинства уже нет.

Поэтому, по мнению газет и обозревателей, премьер-министр опасается выносить положительное решение по ратификации, поскольку оно, скорее всего, не будет поддержано. Очевидно, он соглашается на его вынесение только при условии, что удастся обеспечить голосование как нижней, так и верхней палаты. И партия Христианских демократов вместе с D66 способны обеспечить необходимое количество голосов.

«Существует мнение, что уже слишком поздно Павел Климкин начал проводить такую работу, ведь премьер-министр еще неделю назад говорил, что не испытывает оптимизма относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. Наверное, премьер-министр имеет гораздо больше информации о том, что происходит у него в парламенте, чем украинская сторона, но, возможно, господин Климкин найдет какие-то аргументы, которых нет у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Его заявление касалось того, что на заседании Еврокомиссии не было создано никаких сценариев, которые должны привести к потребности этой ратификации, и именно с этим был связан его пессимизм. Одним из аргументов против, которые звучали перед референдумом о подписании ассоциации с Украиной, был тот, что Нидерландам придется присоединиться к финансированию войны на территории Украины», – отметил Снидалов.

Активист подчеркивает, в последних заявлениях господина Климкина звучало то, что выходом могло бы быть создание дополнительной декларации, которую могли бы принять Еврокомиссия, Украина и Нидерланды, чтобы заверить голландских граждан, Соглашение об ассоциации не будет содержать ни перспектив членства, ни перспектив военной помощи, ни доступа к европейским финансам. Зачем это нужно? Затем, что скоро будут выборы в голландский парламент, и это основной фактор, который путает все карты. «Если бы не выборы, мне кажется, что решение парламентариям далось бы гораздо проще. А так каждая из партий учитывает, как на референдуме проголосуют ее избиратели», – резюмировал Александр Снидалов.

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