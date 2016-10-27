В ЄС знову заминки з рішенням про безвізовий режим для України



В Європейському союзу знову виникли сумніви щодо ухвалення найближчим часом механізму, який призупинить дію безвізового режими, що в свою чергу забезпечить можливість отримання безвізового режиму з ЄС для України, Грузії та Косово. Про це сьогодні, 27-го жовтня в своєму Твіттер-акаунті розповів журналіст «Радіо Свобода» з Брюсселя Рікард Йозвяк,



«На сьогоднішній день важко зробити висновок, що Рада Європи та Європарламент приймуть рішення щодо затвердження так званого «механізму призупинення» під час запланованої на листопад наступної їхньої зустрічі», - зазначив він. Мова йде про тристоронні переговори, під час якого інституції Європейського союзу мають прийняти спільне рішення щодо нового механізму. І лише після цього пропозицію передадуть на ухвалення Радою ЄС та Європарламентом.



Як відомо, раніше зазначалося, що на початку листопада поточного року Європарламент та Рада Євросоюзу мають ухвалити рішення стосовно призупинення «візового режиму». Саме він є головною перешкодою на шляху Грузії та України в отриманні безвізового режиму з Європейським союзом. Також президент України Петро Порошенко зазначав, що ЄС має визначитися з безвізом для України вже в листопаді 2016 року, оскільки



Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter В Європейському союзу знову виникли сумніви щодо ухвалення найближчим часом механізму, який призупинить дію безвізового режими, що в свою чергу забезпечить можливість отримання безвізового режиму з ЄС для України, Грузії та Косово. Про це сьогодні, 27-го жовтня в своєму Твіттер-акаунті розповів журналіст «Радіо Свобода» з Брюсселя Рікард Йозвяк, передає replyua.net «На сьогоднішній день важко зробити висновок, що Рада Європи та Європарламент приймуть рішення щодо затвердження так званого «механізму призупинення» під час запланованої на листопад наступної їхньої зустрічі», - зазначив він. Мова йде про тристоронні переговори, під час якого інституції Європейського союзу мають прийняти спільне рішення щодо нового механізму. І лише після цього пропозицію передадуть на ухвалення Радою ЄС та Європарламентом.Як відомо, раніше зазначалося, що на початку листопада поточного року Європарламент та Рада Євросоюзу мають ухвалити рішення стосовно призупинення «візового режиму». Саме він є головною перешкодою на шляху Грузії та України в отриманні безвізового режиму з Європейським союзом. Також президент України Петро Порошенко зазначав, що ЄС має визначитися з безвізом для України вже в листопаді 2016 року, оскільки Київ зі свого боку виконав всі необхідні передумови.