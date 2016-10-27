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В центре Италии три новых землетрясения

В центре Италии три новых землетрясения
Вчера вечером, 26 октября, в центре Италии были зафиксированы два землетрясения, а через несколько часов подземные толчки начались снова, сообщает replyua.net.

Магнитуда первого землетрясения достигла 5,4 баллов, второго – 6,1 баллов. Первые подземные толчки зафиксировали около семи часов вечера по местному времени, через два часа началось второе землетрясение, а третье было зафиксировано уже ночью. Эпицентр подземных толчков пришелся на регион Марке, коммуну Кастельсантанджело-суль-Нера. Власти соседних населенных пунктов также заявили о том, что в городах были разрушены здания. Самое большое количество разрушений фиксируют в старых частях городов, где много старинных зданий и церквей.

Учитывая то, что землетрясения произошли в темное время суток, власти населенных пунктов пока не могут предоставить точные данные о пострадавших и разрушениях. Известно лишь о том, что в результате первого землетрясения пострадали несколько человек. Сейсмологи заявили, что толчки также ощущались и в других районах Италии – землетрясение зафиксировано в Перудже и Риме.

В центре Италии три новых землетрясения
В центре Италии три новых землетрясения
В центре Италии три новых землетрясения

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